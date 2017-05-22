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Бабушка Сипягина не любила скорую помощь...
Ящиком они о стол гремят, руки не моют, топают в грязных ботинках по белым коврам и громовым голосом вопрошают среди ночи, распугивая родственников и тараканов: «Ну, бабка, жалуйся!» Короче — гады…
Клиентом бабушка была постоянным, страдала полным набором стариковских болячек и скорую вызывала практически ежедневно. Вылечить одним уколом все эти возрастные болячки невозможно, бабушка никогда не была довольна оказанной помощью и регулярно писала жалобы во все инстанции: главному врачу, градоначальнику и народным депутатам. Врачи скорой прощались с премией и проникались к бабушке взаимными «теплыми» чувствами…
Шурик Лебедев на скорую попал после окончания мединститута. Премудростей нахвататься не успел и в первое самостоятельное дежурство после стажировки попал на бабушку Сипягину. Приехав к ней под вечер и не найдя никакой острой патологии, кроме гипертонической болезни и старости, Шурик высказал бабушке все, что он о ней думает, дал таблеточку и посоветовал обратиться в поликлинику. Бабушка завелась… На голову Шурика были призваны все кары небесные и начальственные, были обещаны все виды изощренных казней и лишение всех земных благ до скончания его дней…
Комедия грозила превратиться в трагедию: Шурика могли уволить в любой момент по желанию начальства. Когда Шурик вернулся с вызова и рассказал о встрече с бабушкой Сипягиной своему коллеге Филу, тот сразу понял, что парня надо спасать.
— Кому бабка жалобу собралась писать? — спросил он Шурика.
— Главному-генеральному и в комитет здравоохранения…
— Хорошо, работай спокойно, я подумаю пока... — и ушел.
Шурик поехал на новый вызов.
Бабушка Сипягина готовилась ко сну. В ее воспаленном мозгу проносились картины расправы над Шуриком и сочинялись самые красочные выражения для будущей жалобы…
Первый звонок в квартире бабушки раздался около часа ночи:
— Будьте добры Сипягину Антонину Петровну…
— Слушаю.
— Старший врач подстанции беспокоит. Расскажите, что у вас с доктором случилось?
— Да он, мерзавец… — бабушкиного красноречия хватило на сорок минут разговора. — Примите меры!
— Не волнуйтесь, Антонина Петровна, примем. Спокойной ночи. До свидания.
— До свидания.
Бабушка, тронутая заботой высокого начальства, погасила свет и перевернулась на другой бок.
В два часа ночи раздался второй звонок:
— Антонина Петровна?
— Да?
— Вас беспокоит оперативный отдел станции скорой. Что у вас с доктором случилось?
— Да он… — в течение еще сорока минут бабушка старательно повторяла историю.
Попрощались… Бабушка поворочалась в кровати, но сон никак не шел. В три часа ночи раздался очередной звонок:
— Гражданка Сипягина?
— Да!
— Говорит дежурный ОВД. Какие проблемы были со скорой?
— Да ничего особенного…
— Рассказывайте!
Бабушка повторила свой рассказ. «Какая чуткая у нас полиция, зря ее ругают!» — подумала она и зевнула.
В четыре утра раздался очередной звонок:
— Вас беспокоит комитет здравоохранения, какие проблемы?
— Ну… (зевок)… небольшие… (зевок)…
— Рассказывайте!
Бабушка рассказала в четвертый раз и подумала, что неплохо бы отключить телефон. Но телефон не отключался. В пять утра бабушка пообщалась с «дежурным из министерства здравоохранения». В шесть утра ей позвонили из «международного Красного Креста». В семь утра она познакомилась с «журналистами Первого канала». В восемь — ей пожелал доброго утра сам «главный врач и по совместительству генеральный директор станции скорой». Когда в девять утра ей позвонили из «Всемирной организации здравоохранения», бабушка выругалась матом и бросила трубку…
Прошло два дня. Жалобы не было.
Когда бабушка наконец-то снова вызвала скорую, к ней поехал Фил на правах самого старого и опытного фельдшера подстанции… Когда вернулся, на нем «не было лица».
— Фил, что с тобой? Тебе плохо? — народ не на шутку встревожился.
— Си-пя-ги-на…
— Что?! Умерла?!
— Хуже… Она мне предложила чаю… С вареньем!
— Врешь…
Утром Фил подошел к Шурику:
— Дуй за коньяком, салага… С тебя причитается. Уговорил бабушку не жаловаться…
Бабушка действительно больше не жаловалась и почему-то прекратила вызывать по ночам, когда людям очень хочется спать. Укротили строптивую…