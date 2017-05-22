Бабушка Сипягина не любила скорую помощь... Ящиком они о стол гремят, руки не моют, топают в грязных ботинках по белым коврам и громовым голосом вопрошают среди ночи, распугивая родственников и тараканов: «Ну, бабка, жалуйся!» Короче — гады…

Клиентом бабушка была постоянным, страдала полным набором стариковских болячек и скорую вызывала практически ежедневно. Вылечить одним уколом все эти возрастные болячки невозможно, бабушка никогда не была довольна оказанной помощью и регулярно писала жалобы во все инстанции: главному врачу, градоначальнику и народным депутатам. Врачи скорой прощались с премией и проникались к бабушке взаимными «теплыми» чувствами…

Шурик Лебедев на скорую попал после окончания мединститута. Премудростей нахвататься не успел и в первое самостоятельное дежурство после стажировки попал на бабушку Сипягину. Приехав к ней под вечер и не найдя никакой острой патологии, кроме гипертонической болезни и старости, Шурик высказал бабушке все, что он о ней думает, дал таблеточку и посоветовал обратиться в поликлинику. Бабушка завелась… На голову Шурика были призваны все кары небесные и начальственные, были обещаны все виды изощренных казней и лишение всех земных благ до скончания его дней…

Комедия грозила превратиться в трагедию: Шурика могли уволить в любой момент по желанию начальства. Когда Шурик вернулся с вызова и рассказал о встрече с бабушкой Сипягиной своему коллеге Филу, тот сразу понял, что парня надо спасать.

— Кому бабка жалобу собралась писать? — спросил он Шурика.

— Главному-генеральному и в комитет здравоохранения…

— Хорошо, работай спокойно, я подумаю пока... — и ушел.

Шурик поехал на новый вызов.

Бабушка Сипягина готовилась ко сну. В ее воспаленном мозгу проносились картины расправы над Шуриком и сочинялись самые красочные выражения для будущей жалобы…

Первый звонок в квартире бабушки раздался около часа ночи:

— Будьте добры Сипягину Антонину Петровну…

— Слушаю.

— Старший врач подстанции беспокоит. Расскажите, что у вас с доктором случилось?

— Да он, мерзавец… — бабушкиного красноречия хватило на сорок минут разговора. — Примите меры!

— Не волнуйтесь, Антонина Петровна, примем. Спокойной ночи. До свидания.

— До свидания.

Бабушка, тронутая заботой высокого начальства, погасила свет и перевернулась на другой бок.

В два часа ночи раздался второй звонок:

— Антонина Петровна?

— Да?

— Вас беспокоит оперативный отдел станции скорой. Что у вас с доктором случилось?

— Да он… — в течение еще сорока минут бабушка старательно повторяла историю.

Попрощались… Бабушка поворочалась в кровати, но сон никак не шел. В три часа ночи раздался очередной звонок:

— Гражданка Сипягина?

— Да!

— Говорит дежурный ОВД. Какие проблемы были со скорой?

— Да ничего особенного…

— Рассказывайте!

Бабушка повторила свой рассказ. «Какая чуткая у нас полиция, зря ее ругают!» — подумала она и зевнула.

В четыре утра раздался очередной звонок:

— Вас беспокоит комитет здравоохранения, какие проблемы?

— Ну… (зевок)… небольшие… (зевок)…

— Рассказывайте!

Бабушка рассказала в четвертый раз и подумала, что неплохо бы отключить телефон. Но телефон не отключался. В пять утра бабушка пообщалась с «дежурным из министерства здравоохранения». В шесть утра ей позвонили из «международного Красного Креста». В семь утра она познакомилась с «журналистами Первого канала». В восемь — ей пожелал доброго утра сам «главный врач и по совместительству генеральный директор станции скорой». Когда в девять утра ей позвонили из «Всемирной организации здравоохранения», бабушка выругалась матом и бросила трубку…

Прошло два дня. Жалобы не было.

Когда бабушка наконец-то снова вызвала скорую, к ней поехал Фил на правах самого старого и опытного фельдшера подстанции… Когда вернулся, на нем «не было лица».

— Фил, что с тобой? Тебе плохо? — народ не на шутку встревожился.

— Си-пя-ги-на…

— Что?! Умерла?!

— Хуже… Она мне предложила чаю… С вареньем!

— Врешь…

Утром Фил подошел к Шурику:

— Дуй за коньяком, салага… С тебя причитается. Уговорил бабушку не жаловаться…

Бабушка действительно больше не жаловалась и почему-то прекратила вызывать по ночам, когда людям очень хочется спать. Укротили строптивую…