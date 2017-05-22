Никогда не думал, что взрослый, здоровый мужик может бояться такого небольшого и с виду безобидного зверя, как кот. Началось все с того, что моя сестра со всем своим семейством намылилась в отпуск, и единственным родственником, на которого можно оставить Барсика, оказался я (позже я узнал, что я просто был единственным, кто не имел дело с ее котом). «Ну, что тут такого, милый домашний зверек, — думал я, — пусть поживет недельку». Господи, как же я ошибался! Сестра закинула его ко мне домой в мое отсутствие. Придя с работы, я ожидал увидеть милого мяукающего котика, а обнаружил здоровенного, волосатого котяру, лежащего с видом римского патриция на моей подушке. Стоило мне только подойти и со словами «Барсик, хороший, нельзя тут лежать» протянуть к нему руки, как эта сволочь моментально из кота превратилась в какую-то офигевшую мясорубку, которая за секунду превратила мои руки в кровоточащие культяпки. Не ожидая такого поворота, я слегка обалдел и предпринял стратегическое отступление на кухню. Там, промыв раны и намазавшись зеленкой, позвонил сестре. На мой вопрос «Твою мать, что это за фигня такая?!», услышал: «Ой, забыла сказать, ты с ним поаккуратнее, он у нас немного царапается».

«Ничего себе, немного! — подумал я, разглядывая поврежденные конечности, — надо срочно решать вопрос, сейчас покажу ему, кто тут главный». И пошел на разборки со зверем.

Кот по-прежнему валялся на моей подушке, разве что волос на ней стало побольше. Мы уставились друг другу в глаза. И его, и мой взгляд не предвещали ничего хорошего...

Я начал первый. Схватив со стула полотенце, я хлестнул им кота, точнее, то место, где он до этого находился. Телепортировавшийся на метр правее Барсик принял боевую стойку, увеличившись при этом раза в два, и издал какой-то утробный рев. Надо признаться, я немного струхнул, но решил не отступать и продолжил хлестать полотенцем, пытаясь достать шерстяную гниду, которая довольно успешно уворачивалась и пыталась перейти в контратаку. В конце концов мне удалось пару раз попасть по морде монстра и заставить его отступить под диван. К сожалению, победу я праздновал недолго. Посидев под диваном и пораскинув своими кошачьими мозгами, Барсик понял, что в прямом столкновении ему не победить и, придя к такому выводу, ушел в партизаны.

Не буду описывать полностью войну, которая без остановки длилась всю неделю, что он у меня жил. Все его засады и не­ожиданные нападения из разных укрытий, мои бессонные ночи при включенном свете, тщательные проверки местности, устраиваемые мной при построении маршрута в туалет, смех и подколки коллег на работе и т. д. Расскажу только один самый страшный случай. Я проснулся от того, что на мою грудь запрыгнул Барсик. Попытавшись приоткрыть один глаз, я моментально получил по нему когтистой лапой, причем после удара лапа не убралась, а продолжила аккуратно придерживать когтем мое веко. Вторым глазом я решил не рисковать и оставил его закрытым. Вместо этого я решил спугнуть его криком, но мои губы моментально постигла участь глаза. В отличие от века с губами этот садист не церемонился и воткнул когти по самое небалуйся. Оказавшись в заложниках у кота, я запаниковал и дернулся, чтобы скинуть с себя чудовище, но недвусмысленное давление когтя на глаз дало мне понять, что лучше не рыпаться.

В таком положении мы провели около часа, который растянулся для меня в целую вечность. За это время я успел переосмыслить всю свою жизнь, свое отношение к семейству кошачьих, примерить на себя пиратскую повязку, деревянную ногу и попугая на плечо. После чего он спрыгнул на пол и ускакал в коридор.

К концу недели мы оба сильно похудели, у меня обострился слух, реакция и паранойя. А Барсик в совершенстве овладел искусством ниндзюцу и превратился в разящего невидимку. Единственный вывод, который я сделал из этой истории, это то, что в следующий раз, когда сестра поедет в отпуск, ей придется искать другую сиделку для своего хищника. Александр Т., Москва