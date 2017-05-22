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|Тьфу на вас!
|22.05.2017 08:38
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Ну люди, Лопают что попало!
Участковый терапевт Ирина Львовна Феофанова взяла работу на дом: нужно было заполнить несколько медицинских карточек. Они лежали перед ней на письменном столе аккуратной стопочкой. Ирина Львовна открыла первую.