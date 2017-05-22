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Анекдоты

Анекдоты

От 22 Мая 2017 08:36
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Анекдоты

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Анекдоты

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Наши цветочки

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Наши цветочки

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Мужчине работать в женском коллективе трудно: будет приставать — скажут бабник, не будет — скажут импотент! Богатые — очень скромные люди,…

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Тьфу на вас! PDF Печать E-mail
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ХудшийЛучший 
22.05.2017 08:38

Ну люди, Лопают что попало!

Участковый терапевт Ирина Львовна Феофанова взяла работу на дом: нужно было заполнить несколько медицинских карточек. Они лежали перед ней на письменном столе аккуратной стопочкой. Ирина Львовна открыла первую.
«Кузьмина Анна Ивановна, — прочла она. — Язва желудка. На фоне начавшегося улучшения самочувствия съела свинины. Возникли тошнота и рвота...»
Ирина Львовна непроизвольно сглотнула слюну. «Давненько я свинины не ела, — подумала она. — И у Валерки на заводе, как на грех, с деньгами хреново...»
Она написала Анне Ивановне курс лечения и подвинула к себе следующую карточку.
«Глухих Петр Сергеевич, сахарный диабет. Съел оладьев. Почувствовал слабость, учащение сердцебиения, онемение губ...»
«Живут же люди, лопают что попало, — вздохнула Ирина Львовна, — а некоторые только облизываются...»
«Вепрев Георгий Вадимович, гастрит...» — открыла она очередную карточку, смутно припоминая, что и этот, явившись на прием, жаловался, что чего-то съел. И точно: «Попробовал немножко жареной печени. Боли в правом подреберье...»
«Тьфу на вас! — в сердцах захлопнула историю болезни Феофанова. — Почему я должна сидеть на одной картошке?»
Щелкнул замок. Пришел муж.
— Иришка! Нам зарплату дали!
— Валера, беги быстрее в магазин! Купи мяса, муки, печени, еще чего-нибудь вкусненького! Кутнем! А мне, извини, еще поработать надо...
...Наутро Ирина Львовна проснулась от тошноты, учащенного сердцебиения и боли в правом подреберье.
«Обожралась», — подумала докторша и стала собираться на работу.
 