— Умнейший был человек Нострадамус этот! Предсказывал будущее на тысячи лет вперед. И, представь себе, ни разу не ошибся! Накормив свиней, Иван, позвякивая пустыми ведрами, пошел в дом. Оставалось еще подоить корову и загнать кур. Клавдия, жена, несколько дней назад уехала с детьми погостить к сестре в город, оставив на Ивана домашнее хозяйство. Вдруг кто-то стукнул калиткой. Иван оглянулся и увидел своего соседа Василия. «Видно, пронюхал, что Клавдия уехала», — подумал он, соскребая с сапог налипшую грязь.

— Бог в помощь, — как-то скорбно произнес Василий. — А моя тоже в город уехала. Зубы лечить.

— Ты если деньги пришел просить, так у меня нет. Клавдия, как уехать, все у меня выгребла.

— Эх, Иван, мне теперь деньги ни к чему.

— Это почему же?

— А потому, что на том свете, Ваня, деньги — это никчемный товар.

— Ты чего надумал?!

— Нет! Ты меня не так понял. Я, Ваня, жизнь люблю, — Василий похлопал по оттопыренному карману, из которого торчала бутылка водки. — Может, пригласишь в дом-то?

— Ну заходи. Только у меня еще корова не доена и петух куда-то пропал.

— А у меня гусь. Началось, значит.

— Что началось?

— Сейчас объясню, — Василий достал из-за пазухи небольшую книжицу и ткнул в нее пальцем. — Вот здесь, Ваня, и про меня, и про петуха твоего написано. Здесь про всех нас написано. А написал Нос-тра-дам-ус!

— Я тебе сейчас дам и в нос, и в ус! Говори толком, что случилось?

Василий, не спеша, выставил на стол бутылку водки, положил рядом с ней книжицу и при­сел.

— Нострадамус — это, Ваня, так звали одного ученого. Умнейший был человек. Предсказывал будущее на тысячи лет вперед. И ни разу не ошибся!

— А петух здесь мой при чем?

— А при том, Ваня, что сегодня, по предсказанию этого Нострадамуса, должен наступить конец света! А он, как я уже сказал, ни разу не ошибся! — Василий взял в руки книжицу. — Вот возьмем, к примеру, предсказание первое, так называемую центурию. В ней Нострадамус предсказал, что король Франции Генрих Второй будет убит копьем в глаз в 1559 году!

— Ну-у, так это когда было!

— Дойдем, Ваня, и до наших дней. Не торопись. Ты наливай пока по маленькой, да закусить чего-нибудь поставь.

После прочтения пятой центурии Нострадамуса Василий принес из дома еще одну бутылку водки.

Когда Василий дочитал до приближающегося конца света, за окном уже стемнело.

— И пропадет вначале птица пред наступлением тьмы! — читал Василий уже заплетающимся языком. — Это, Ваня, он про твоего петуха и моего гуся пишет.

А так как согласно предсказанию Нострадамуса о конце света время еще оставалось, решено было обменять мешок муки, хранившийся в кладовой, на самогон у бабки Матрены.

Заснули Иван с Василием уже под утро, прямо за столом. Ивану снилось, будто варится он в котле с кипящей смолой, а черт колотит его кочергой по голове и приговаривает голосом Клавдии: «А ну говори, гад ты этакий, куда мешок муки дел?»

После очередного удара Иван проснулся и, протерев глаза, увидел перед собой Клавдию, которая колотила его по голове веником.

— Ой, Клавдия! А мы тут с Василием конец света встречали! Слышь, Василий! Да проснись же ты! Ошибся твой Насрада­лец-то!

— Я вам сейчас устрою конец света! Я вам сейчас такой конец света покажу! — пригрозила Клавдия и принялась колотить веником Василия.

Василий мешком свалился со стула и, подгоняемый пинками Клавдии, пополз к выходу.

Над селом всходило солнце. Потерявшийся петух взлетел на забор и, похлопав крыльями, пропел свое звонкое петушиное «кукареку». Жизнь продолжалась. Сергей Савченков