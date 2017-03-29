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Госдума потребовала ввести надбавку за бедность, которая будет выплачиваться чиновникам, отказавшимся от взяток. Студент Иванов выучил все билеты по философии, но…

Анекдоты

Анекдоты

От 29 Марта 2017 09:10
— Изя! Наш сын окончил институт с красным дипломом! Надо ему что-то подарить!— А шо, красный диплом был плохой подарок?! Приезжие…

Анекдоты

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Анекдоты

От 05 Октября 2016 14:47
Два бизнесмена после финансового кризиса. Один спрашивает: «Как спишь после кризиса?» — «Сном младенца!» — «Да как у тебя…

Наши цветочки

Наши цветочки

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Бабушка спрашивает 4-летнюю Аллочку:— Ты же у меня совсем взрослая, наверное, дорогу в садик сама бы нашла?— Да, конечно! Просто…

Наши цветочки

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Наши цветочки

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Ать-два

Ать-два

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Ать-два

От 26 Августа 2015 12:13
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Ать-два

От 13 Августа 2015 09:43
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Мыслишки

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От 29 Марта 2017 09:09
Мужчине работать в женском коллективе трудно: будет приставать — скажут бабник, не будет — скажут импотент! Богатые — очень скромные люди,…

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Жить у нас интересно, но нервно, поэтому мы веселые, но злые. Сесть в России можно за все. А вот подняться —…

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Женюсь, ага! PDF Печать E-mail
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29.03.2017 09:13

Короче, Ванька, давай влюбляйся! Не то схвачуся за кочергу!

Иван-царевич любил не дуру, а Мэри Поппинс, как верный пес. Но та ценила свою фигуру — и вскоре ветер ее унес. Царевич с горя пульнул стрелою: мол, кто поймает — женюсь, ага!
— Ну здравствуй, Ваня! Забудь былое! Я тоже баба, хотя Яга! Чего, мечтаешь о недотроге? Во мне ты, Ванька, не видишь лоск! Моей избушки курины ноги, но в энтих девках — куриный мозг! На что ж их, Ваня, тебе тела-то, ведь продырявят костьми диван! Ты говоришь, мол, я не крылата, но я отвечу тебе, Иван: немодно — крылья, на шаре — тупо, а зонт — у Мэри, твою едрить! Зато гляди-ка, какая ступа! Я тоже, тоже могу парить! Да ты ж тут будешь — из грязи в князи! Спеку блиночки я к четвергу! Короче, Ванька, давай влюбляйся! Не то схвачуся за кочергу!..
Почти неделю играли свадьбу! Живут вот нынче и не тужат! Он из избушки сваял усадьбу, она рожает ему яжат. И оба нянчат ребяток малых... Ау, мужчины, коль дух не слаб, так не мечтайте об идеалах, любите лучше нормальных баб!

Алина Серегина
 