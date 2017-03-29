Короче, Ванька, давай влюбляйся! Не то схвачуся за кочергу! Иван-царевич любил не дуру, а Мэри Поппинс, как верный пес. Но та ценила свою фигуру — и вскоре ветер ее унес. Царевич с горя пульнул стрелою: мол, кто поймает — женюсь, ага!

— Ну здравствуй, Ваня! Забудь былое! Я тоже баба, хотя Яга! Чего, мечтаешь о недотроге? Во мне ты, Ванька, не видишь лоск! Моей избушки курины ноги, но в энтих девках — куриный мозг! На что ж их, Ваня, тебе тела-то, ведь продырявят костьми диван! Ты говоришь, мол, я не крылата, но я отвечу тебе, Иван: немодно — крылья, на шаре — тупо, а зонт — у Мэри, твою едрить! Зато гляди-ка, какая ступа! Я тоже, тоже могу парить! Да ты ж тут будешь — из грязи в князи! Спеку блиночки я к четвергу! Короче, Ванька, давай влюбляйся! Не то схвачуся за кочергу!..

Почти неделю играли свадьбу! Живут вот нынче и не тужат! Он из избушки сваял усадьбу, она рожает ему яжат. И оба нянчат ребяток малых... Ау, мужчины, коль дух не слаб, так не мечтайте об идеалах, любите лучше нормальных баб! Алина Серегина