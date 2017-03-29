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|Женюсь, ага!
|29.03.2017 09:13
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Короче, Ванька, давай влюбляйся! Не то схвачуся за кочергу!
Иван-царевич любил не дуру, а Мэри Поппинс, как верный пес. Но та ценила свою фигуру — и вскоре ветер ее унес. Царевич с горя пульнул стрелою: мол, кто поймает — женюсь, ага!
Алина Серегина