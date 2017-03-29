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|Иди ко мне, подвезу!
|29.03.2017 09:12
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Ни с того ни с сего ударил ледяной ветер. Послышался свист. По спине забегали мурашки...
Эта история случилась после войны. Мужчин с фронта вернулось немного. Мой дед погиб, а вот его брату повезло больше и, выдержав все тяготы и лишения войны, он вернулся в родную деревню. Однажды засиделся он у односельчанина в гостях. Время за полночь, стал собираться домой, несмотря на уговоры остаться переночевать. Дом его находился на другом конце деревни. Ночь стояла летняя, теплая, на небе ни облачка, ни ветринки. Брат дедушки, наслаждаясь прекрасной погодой, неторопливо зашагал по дороге домой. Примерно на полпути в спину ни с того ни с сего ударил ледяной ветер, послышался свист. Мужчина оглянулся, но никого не увидел. Решил, что кто-то из местных забавляется, свистя среди ночи на всю деревню, и пошел дальше. Однако появилось какое-то чувство страха, по спине мурашки забегали и могильным холодом всего обдало. На войне всякого насмотрелся, а тут испугался сам не знает чего.
Окся