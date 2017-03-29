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Иди ко мне, подвезу! PDF Печать E-mail
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ХудшийЛучший 
29.03.2017 09:12

Ни с того ни с сего ударил ледяной ветер. Послышался свист. По спине забегали мурашки...

Эта история случилась после войны. Мужчин с фронта вернулось немного. Мой дед погиб, а вот его брату повезло больше и, выдержав все тяготы и лишения войны, он вернулся в родную деревню. Однажды засиделся он у односельчанина в гостях. Время за полночь, стал собираться домой, несмотря на уговоры остаться переночевать. Дом его находился на другом конце деревни. Ночь стояла летняя, теплая, на небе ни облачка, ни ветринки. Брат дедушки, наслаждаясь прекрасной погодой, неторопливо зашагал по дороге домой. Примерно на полпути в спину ни с того ни с сего ударил ледяной ветер, послышался свист. Мужчина оглянулся, но никого не увидел. Решил, что кто-то из местных забавляется, свистя среди ночи на всю деревню, и пошел дальше. Однако появилось какое-то чувство страха, по спине мурашки забегали и могильным холодом всего обдало. На войне всякого насмотрелся, а тут испугался сам не знает чего.
Пройдя несколько шагов, брат деда услышал сзади скрип телеги и фырканье лошади. Через минуту с ним поравнялась повозка, которой правил худощавый невысокий мужичок. Он весело поздоровался и предложил подвести:
— Что ж вы, уважаемый, один среди ночи бродите? Айда ко мне, подвезу!
Дедушкин брат забрался в телегу — в компании веселее, решил он, да и мужичок вроде славный.
Всю дорогу возница шутил, пел непристойные частушки. Страх улетучился, брат деда расслабился, забылся, перестал замечать, что происходит вокруг, наслаждаясь приятной компанией незнакомца. Попутчик достал из-за пазухи бутыль самогону и чарку, налил и протянул брату деда. Тот принял с благодарностью и, произнеся «Дай Бог нам здоровья!», поднес чарку к губам. Взглянул на своего спутника и замер от ужаса... Лицо возницы исказила неприятная гримаса, оно стало терять человеческие черты, и мужчина увидел перед собой «самого черта».
В миг все исчезло: и телега, и лошадь, и веселый попутчик. Брат деда стоял по колено в болоте, и трясина продолжала его засасывать. Каким образом он оказался в нескольких километрах от деревни, в болоте, которое унесло немало жизней жителей близлежащих деревень, размышлять было некогда. Мужчина стал выбираться, а выбравшись, без оглядки бросился домой.

Окся
 