Слышат мужики— в грязи что-то булькает... Страшно... Жил в Сватово знаменитый дед Галушка — кузнец. Мы в детстве у него в кузне пропадали, хоть это всеми родителями не очень приветствовалось... Пьяница был еще тот. Покосившаяся хата под соломенной крышей, кузня, две обалденные груши (вкусные, ни у кого таких не было) и пятеро индюшек со злым индюком в придачу — вот и все хозяйство. А еще злющая баба, в смысле жена... Им на двоих лет 350...

Так дед, когда уж очень выпить хотелось, тоскливо сидел на лавочке у сельского магазина. И на спор разбивал кулаком три кирпича (за 100 грамм). Никто не велся, все знали, что он и шесть в крошку превратит... А для нас, пацанов, это было задаром... И это в 80 лет, а то и больше! Не уважал сигареты, особенно с фильтром: отрывал эту желтую гадость и перекручивал в самокрутку газетную.

Так вот, как-то мой батя с соседом пробирались в темени по домам... Ну где-то ненароком задержались. Тоже не совсем трезвые. И слышат — в грязи что-то булькает... Ночь, темень, грязи по пояс и выше... А освещать эту прелесть никто не собирался, не принято было. И вот они на слух определили, что, наверное, кому-то помощь нужна. Выломали доску из близлежащего забора и стали ею в звук тыкать... Клюнуло! Тяжело пошло. Достали. Спичками осветили картину и ахнули — дед Галушка. По бороде узнали.

Что делать? Не оставлять же на погибель человека. Надо доставить домой, тут рядышком. Но выпачкаться в грязи не хочется. Проблему решили просто — продели доску, на которую клюнул, через рукава его фуфайки. Взялись за два конца... и потащили «распятие» ему в хату...

Но прикол был не в том. Баба обвинила приперших тело в соучастии... И доску вместе с дедом прибила гвоздями к косяку двери. Так он там до утра как йог и висел, пока соседи собираться в кучку да пальцами в него тыкать не стали. Хорошо хоть догадался из фуфайки выползти.

А доска еще долго висела. Дед наотрез отказывался ее снять, баба тоже. С тех пор деда кличут не иначе как Йог Галушка.