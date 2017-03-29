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|Как Галушка в йога превратился
|29.03.2017 09:12
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Слышат мужики— в грязи что-то булькает... Страшно...
Жил в Сватово знаменитый дед Галушка — кузнец. Мы в детстве у него в кузне пропадали, хоть это всеми родителями не очень приветствовалось... Пьяница был еще тот. Покосившаяся хата под соломенной крышей, кузня, две обалденные груши (вкусные, ни у кого таких не было) и пятеро индюшек со злым индюком в придачу — вот и все хозяйство. А еще злющая баба, в смысле жена... Им на двоих лет 350...