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|Михалыч и фура
|29.03.2017 09:10
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Как мужик из бани домой добирался.
Возвращался как-то Михалыч из бани. Поздно возвращался. В час ночи. Денег в карманах нет, все на мочалки потратил. Поэтому на такси средств и не хватало. Пешком домой пошел. При подходе к перекрестку смотрит Михалыч — фура дальнобойная стоит. Света зеленого на светофоре ждет. Решил тогда Михалыч до следующего перекрестка доехать на приступочке, что сзади фуры имелась. Все же так к дому ближе будет. Да и погода — дождь со снегом.
С. Сухонов, Ярославль