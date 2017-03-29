Как мужик из бани домой добирался. Возвращался как-то Михалыч из бани. Поздно возвращался. В час ночи. Денег в карманах нет, все на мочалки потратил. Поэтому на такси средств и не хватало. Пешком домой пошел. При подходе к перекрестку смотрит Михалыч — фура дальнобойная стоит. Света зеленого на светофоре ждет. Решил тогда Михалыч до следующего перекрестка доехать на приступочке, что сзади фуры имелась. Все же так к дому ближе будет. Да и погода — дождь со снегом.

Приступочка так себе — жердочка, не сядешь. Но стоять — без проблем. Он встал и по­ехал. Один перекресток проехал, другой, третий... И тут Михалыч понял, что светофоры на мигающий желтый режим перешли, ночь ведь. А до Архангельска светофоров вообще мало. Не обрадовался Михалыч своей догадке, однако спрыгивать не стал. Нельзя на такой скорости ночью на твердый асфальт прыгать. Стал он о помощи кричать транспорту немногочисленному, что в попутном направлении следовал.

Народ у нас очень хороший. Особенно тот, что в обгоня­ющих легковушках сидит. Некоторые водку с пивом ему на ходу предлагали. А одна женщина с заднего сиденья покормить Михалыча решила и попала ему в левый глаз куриным яйцом. На телефон его снимали, словно не Михалыч это, а Ди Каприо какой-то. Таким макаром и приехали они в старинный русский город Углич. У заправки остановились. Михалыч грязный весь. Словно не из бани, а из другого места. К водителю фуры обращаться не стал, дорож­но-транспортного трав­матизма побоялся. Такси поймал, чтобы до областного центра подвез. Тот сначала заартачился: мол, испачканы вы, салон автомобильный замажете грязью. Однако по двойному тарифу согласился. Завернул Михалыча в целофан и в областной центр под утро доставил.

А жене Михалыч сказал: «За такси заплати. А почему я из Углича приехал, даже не спрашивай».

Жена и не спросила. Поскольку знала, чем у Михалыча обычно баня заканчивается. С. Сухонов, Ярославль