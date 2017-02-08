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Ой, рожаю! PDF Печать E-mail
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ХудшийЛучший 
08.02.2017 12:10

Правдивая история одной беременной.

Быть беременной мне не понравилось. В первые месяцы мне постоянно хотелось спать и рвать, а в последние месяцы у меня был такой огромный живот, что моему мужу приходилось возить меня по квартире на инвалидной коляске. Однажды, когда его не было дома, мне захотелось поесть яблок, и я пошла к холодильнику. Открыв дверь, я присела, чтобы добраться до нижней полки, где хранились яблочки. Яблочко я взяла, а вот встать на ноги у меня не получилось, поэтому я схватила зубами немытое яблочко и поползла на четвереньках к дивану, чтобы от него уже оттолкнуться и встать. Коты в ужасе шарахались от меня.
Родов я боялась еще с детства. Начитавшись рассказов беременных, я поняла, что ключевая фишка в родах — это клизма. Ее я и боялась. Последние две недели перед родами я дважды будила мужа, и мы бежали в роддом по встречной полосе, типа я рожала. Странно, но меня никто не ругал за ложные схватки. Только муж после второго раза перестал мне верить, поэтому, когда в один из дней я встала и сказала, что сегодня рожу, он только махнул рукой и сказал: «Ну да, ну да». И мы поехали на плановый осмотр к гинекологу. На осмотре мне сказали: «Ой, у вас уже большое раскрытие, вы разве не ощущаете схватки?» Я сказала, что схватки я ощущаю последние восемь месяцев. Меня спросили, ела ли я что-нибудь с утра, и я сказала, что немного перекусила перед визитом к врачу — два вареных яйца, стакан молока, четыре бутерброда с сыром, полстакана орехов, курагу и два помидора. И чай. И пару ложек сгущенки. Мне сказали: «Идите на третий этаж, там ваша комната, роды в 16.00». Я спросила: «Когда клизма?» На меня тревожно посмотрели.
В комнате мне сразу понравилось, потому что она была большая, и для мужа уже была застелена постель.
Мне поставили капельницу, велели больше не перекусывать и не пить воды и прислали тетку, которая меня переодела в смешную казенную одежку с мишками. Через минуту меня повезли в операционную. А мужа отправили в другую комнату переодеваться в костюм хирурга. В операционной мне сделали эпидуральный укол в спину, и я перестала чувствовать свои ноги. Мне и так не было видно своих ступней вот уже месяца три из-за огромного живота, а тут мне было и не видно их, и не слышно. Очень интересное ощущение. Такое впечатление, что ноги — это два огромных опухших столба, которые не ваши и которые лежат отдельно от вашего туловища, да еще и в странном положении — вторая позиция в балете. В комнату набились люди в масках, и в какой-то момент один из них наклонился и поцеловал меня. Прошло минут пять, прежде чем я поняла, что это мой муж. Я думала, что это услуга такая в роддоме — поцелуй постороннего мужика. Муж тоже был хорош, он бегал по операционной и щелкал фотоаппаратом каждый угол, при этом заставляя людей в масках улыбаться. Еще через мгновение у меня перед глазами натянули ширму. Пришел мой врач и спросил, как я себя чувствую. Я сказала, что офигительно. Лежать в комнате, набитой людьми, в пижаме с мишками во второй позиции, с голым животом и еще неизвестно чем — моя голубая мечта. Врач запросил музыку, но получил шиш, и меня стали резать.
Через пять минут из меня вытащили моего первого младенца, и он сказал: «А-а-а-а!» Мне сказали, что это хорошо, и унесли его вытирать. Еще через минуту вытащили второго, который сказал точно такие же слова. Его тоже понесли помыться и еще через три минуты мне выдали обоих в смешных шапках. Все стали аплодировать, будто мы только что все вместе приземлились на самолете с одним двигателем, которым управляла пьяная стюардесса. Я не поняла почему, но тоже стала хлопать, а муж меня ударил по рукам: «Не хлопай, — сказал, — это тебе хлопают, скромнее себя веди».
Меня отвезли в палату. Потом стали приходить люди. Все, кто был на свадьбе! Это был ужас. Днем. А ночью через каждые два с половиной часа мне привозили детей на кормежку. Когда я слышала, что по коридору едет тележка с детьми, делала вид, что я мертвая, но медсестра на это не покупалась и вежливо будила меня словами: «Ваши дети хотят есть». Потом нас выписали, и началось то, чего не пишут в книгах. Я потом расскажу.

Анна Хисамова
 