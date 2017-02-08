Веселые новости
Превеселые вестиОт 29 Марта 2017 09:08
Превеселые вестиОт 08 Февраля 2017 12:07
Превеселые вестиОт 05 Октября 2016 14:44
Анекдоты
АнекдотыОт 29 Марта 2017 09:10
АнекдотыОт 08 Февраля 2017 12:08
АнекдотыОт 05 Октября 2016 14:47
Наши цветочки
Наши цветочкиОт 30 Сентября 2015 16:17
Наши цветочкиОт 17 Сентября 2015 08:28
Наши цветочкиОт 26 Августа 2015 12:14
Ать-два
Ать-дваОт 20 Апреля 2016 11:13
Ать-дваОт 26 Августа 2015 12:13
Ать-дваОт 13 Августа 2015 09:43
Мыслишки
Крутые мыслиОт 29 Марта 2017 09:09
Крутые мыслиОт 08 Февраля 2017 12:07
Статистика сайта
Реклама
|Не дергайся, майор!
|08.02.2017 12:09
|
— Лежи тихо, а то случайно чего-нибудь не то отстригу, потом пришью суровой ниткой и скажу, что так и было!
Лежал у нас в госпитале один майор. Крутой военный, командировки в горячие точки, серьезный, короче, мужчина. Вследствие ранения у него была парализована правая рука. А к нам в хирургию он заехал с элементарным аппендицитом. Операция была назначена на завтра, вечером дежурная медсестра должна была его к операции подготовить. Дежурила Оля, красивая и слегка застенчивая девушка. И вот вечером берет она все, что нужно, и идет в палату к майору.
Ирина З., Тверь