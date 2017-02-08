— Лежи тихо, а то случайно чего-нибудь не то отстригу, потом пришью суровой ниткой и скажу, что так и было! Лежал у нас в госпитале один майор. Крутой военный, командировки в горячие точки, серьезный, короче, мужчина. Вследствие ранения у него была парализована правая рука. А к нам в хирургию он заехал с элементарным аппендицитом. Операция была назначена на завтра, вечером дежурная медсестра должна была его к операции подготовить. Дежурила Оля, красивая и слегка застенчивая девушка. И вот вечером берет она все, что нужно, и идет в палату к майору.

— Мне, — говорит, — товарищ майор, необходимо вас побрить!

— Так я вроде брился с утра, — удивился тот.

— Нет, вы не поняли! — говорит Оля и начинает объяснять, что конкретно майору собирается брить. А через минуту вылетает из палаты в слезах.

Позвали завотделением. Тот стал майора уговаривать:

— Товарищ майор, так нельзя. Готовить вас к операции все равно надо. Медсестру обидели, а чем она виновата? Если вы завтра к операции будете не готовы, ее в пять минут уволят.

— Я сам все сделаю!

— Одной рукой?

— Ну придумай что-нибудь! Только я этой девчонке брить себя не дам! Я боевой офицер!

Короче, ни в какую. Лучше умереть. Тогда завотделением и говорит:

— Есть у меня тут неподалеку одна знакомая, она не то что вас, тигра налысо побреет.

Через некоторое время в палату к майору зашла серьезная дама преклонных лет, которую звали Зинаидой Палной. Разложила на тумбочке бритвенные принадлежности и сказала:

— Тебе, сынок, лучше лежать тихо. Будешь дергаться, я случайно чего-нибудь не то отстригу, потом пришью суровой ниткой и скажу, что так и было!

Боевой офицер, не раз ходивший на караваны, закрыл глаза и прикинулся трупом.

...Через полчаса Зинаида Пална вышла от майора и зашла в процедурную.

— Эх, девка, дура ты дура! — говорила она Ольге, намыливая руки. — Да будь я помоложе, я б за удовольствие подержать такое хозяйство в руках сама б деньги заплатила!

Вечером, когда мы пили чай, Оля спросила у завотделением:

— Как же вам удалось его уговорить?

— Да я, собственно, и не уговаривал. Он же сказал — лучше умереть. Ну я и говорю: есть, мол, хорошая женщина, согласная вашей беде помочь в любом случае. Так что выбирайте: или она к вам, или вы к ней. «Куда «к ней»?» — «В морг. Она в морге санитаркой работает». Вот и все! Ирина З., Тверь