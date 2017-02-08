Веселые новости

Превеселые вести

От 29 Марта 2017 09:08
Российская академия наук признала «мама подула на ранку» лженаучным методом лечения. Очередная антикризисная мера правительства: расширен список грибов, которые можно считать…

Превеселые вести

От 08 Февраля 2017 12:07
После зимней сессии трое преподавателей МГИМО попали в десятку рейтинга «Форбс». В одном из челябинских магазинов хитрая продавщица Клава продает водку…

Превеселые вести

От 05 Октября 2016 14:44
Госдума потребовала ввести надбавку за бедность, которая будет выплачиваться чиновникам, отказавшимся от взяток. Студент Иванов выучил все билеты по философии, но…

Анекдоты

Анекдоты

От 29 Марта 2017 09:10
— Изя! Наш сын окончил институт с красным дипломом! Надо ему что-то подарить!— А шо, красный диплом был плохой подарок?! Приезжие…

Анекдоты

От 08 Февраля 2017 12:08
— Зиновий, а как вы поняли, что вы — брутальный мужчина?— Мама сказала. — Петя, как разделить четыре картошки на пятерых…

Анекдоты

От 05 Октября 2016 14:47
Два бизнесмена после финансового кризиса. Один спрашивает: «Как спишь после кризиса?» — «Сном младенца!» — «Да как у тебя…

Наши цветочки

Наши цветочки

От 30 Сентября 2015 16:17
Бабушка спрашивает 4-летнюю Аллочку:— Ты же у меня совсем взрослая, наверное, дорогу в садик сама бы нашла?— Да, конечно! Просто…

Наши цветочки

От 17 Сентября 2015 08:28
4-летний Леша спрашивает маму:— А баба Света куда уехала?— В Верхотурье.Леша смотрит удивленно:— А это на нашей планете? 5-летний Антон…

Наши цветочки

От 26 Августа 2015 12:14
3-летний Максимка не хочет спать, придумывает то одну причину, то другую. Наконец, заявляет:— Мне телевизор мешает.Мама строго говорит:— Все, закрой…

Ать-два

Ать-два

От 20 Апреля 2016 11:13
На стрельбе взгляд должен быть зверский, чтобы мишени в панике падали. Часовой первого поста должен быть поглажен! Кому не понятно —…

Ать-два

От 26 Августа 2015 12:13
Говорят, четырехмерное пространство в мире видели всего четыре человека: американка, японка и еще кто-то. Что странно, ни одного …

Ать-два

От 13 Августа 2015 09:43
Какая разница между салом и мясом? Никакой. Ни того ни другого в миске нет. А кому тяжело — пусть ложится на…

Мыслишки

Крутые мысли

От 29 Марта 2017 09:09
Мужчине работать в женском коллективе трудно: будет приставать — скажут бабник, не будет — скажут импотент! Богатые — очень скромные люди,…

Крутые мысли

От 08 Февраля 2017 12:07
Жить у нас интересно, но нервно, поэтому мы веселые, но злые. Сесть в России можно за все. А вот подняться —…

Наши сайты

Все для Вас
Сайт агентства
Сайт газеты «Айболит»
Сайт газеты «Ставропольский бизнес»
Сайт газеты «Круглый год. Дом. Сад. Огород»

Статистика сайта

Реклама

Идеальная жена PDF Печать E-mail
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
08.02.2017 12:08

— Ну и пожалуйста! Если в доказательство безграничной любви надо торчать у корыта полжизни, буду торчать!

— Взгляни сюда, Варвара! — воскликнул однажды муж. — Видишь тот крайний балкон на шестом этаже?
— Ну?
— И что же ты там видишь?
— Ну, висит что-то светленькое, вроде бы сушится...
Муж улыбнулся и язвительно сказал:
— Между прочим, не «что-то», а мужские сорочки! Но, к сожалению, не мои, а какого-то счастливчика! Чья-то трудолюбивая жена встала ни свет ни заря, чтобы все это выстирать до ослепительной белизны! Везет же людям!
— Ну и пожалуйста! Если в доказательство безграничной любви надо торчать у корыта полжизни, я могу! — И, плюнув на субботние планы, взялась за стирку.
Вечером муж предложил сходить в кино. Но я продолжала демонстративно тереть его выходную рубашку в синюю полоску, которая после кипячения стала белоснежной. Зато все остальные приобрели неприятный оттенок с синюшными разводами.
— Мои сорочки! — вскрикнул муж. — Какой ужас!
В кино мы, естественно, не пошли. Я стала проводить на балконе все свободное время. Как-то муж вышел на балкон и спросил:
— Ты что, Варвара, совсем ку-ку? Сколько можно тут торчать?
— Посмотри, какая на том балконе симпатичная блузка, — сказала я, протягивая бинокль.
Тут дверь отворилась, и мы увидели фигуру в фартуке с огромным тазом наперевес. Фигура молниеносно сдернула все сухое и стала развешивать все мокрое.
— Какая же она ловкая! — восхитилась я. — Дай бинокль, я хочу разглядеть вниматель... Слушай, кажется, у нее под носом усы...
В это время фигура на противоположном балконе аккуратно встряхнула что-то кружевное и крикнула нам красивым басом:
— Эй, ребята, не знаете, который час? Как, уже полвторого? Ой, у меня пироги в духовке!
И, махнув нам рукой, скрылась за своей дверью...

Татьяна Слуцкая
 