— Ну и пожалуйста! Если в доказательство безграничной любви надо торчать у корыта полжизни, буду торчать! — Взгляни сюда, Варвара! — воскликнул однажды муж. — Видишь тот крайний балкон на шестом этаже?

— Ну?

— И что же ты там видишь?

— Ну, висит что-то светленькое, вроде бы сушится...

Муж улыбнулся и язвительно сказал:

— Между прочим, не «что-то», а мужские сорочки! Но, к сожалению, не мои, а какого-то счастливчика! Чья-то трудолюбивая жена встала ни свет ни заря, чтобы все это выстирать до ослепительной белизны! Везет же людям!

— Ну и пожалуйста! Если в доказательство безграничной любви надо торчать у корыта полжизни, я могу! — И, плюнув на субботние планы, взялась за стирку.

Вечером муж предложил сходить в кино. Но я продолжала демонстративно тереть его выходную рубашку в синюю полоску, которая после кипячения стала белоснежной. Зато все остальные приобрели неприятный оттенок с синюшными разводами.

— Мои сорочки! — вскрикнул муж. — Какой ужас!

В кино мы, естественно, не пошли. Я стала проводить на балконе все свободное время. Как-то муж вышел на балкон и спросил:

— Ты что, Варвара, совсем ку-ку? Сколько можно тут торчать?

— Посмотри, какая на том балконе симпатичная блузка, — сказала я, протягивая бинокль.

Тут дверь отворилась, и мы увидели фигуру в фартуке с огромным тазом наперевес. Фигура молниеносно сдернула все сухое и стала развешивать все мокрое.

— Какая же она ловкая! — восхитилась я. — Дай бинокль, я хочу разглядеть вниматель... Слушай, кажется, у нее под носом усы...

В это время фигура на противоположном балконе аккуратно встряхнула что-то кружевное и крикнула нам красивым басом:

— Эй, ребята, не знаете, который час? Как, уже полвторого? Ой, у меня пироги в духовке!

И, махнув нам рукой, скрылась за своей дверью... Татьяна Слуцкая