Сначала электричкой, потом маршруткой, потом двадцать минут пешком… У Саши Вепрева зазвонил мобильный телефон.

— Привет, Саша! — звонила Лена Ерохина, с которой он познакомился две недели назад в ночном клубе. — Ты куда пропал? Может, пересечемся?

— Может, — вспоминая, где живет эта Ерохина, ответил Саша.

Жила девушка, честно говоря, у черта на куличках. Добирались до ее дома, помнится, двумя автобусами. А обратно вообще пришлось брать такси — в три часа ночи с улицы Сусанина кроме таксомотора его мог вывести разве только сам Сусанин.

— А то давай вечером ко мне, — наседала Лена. — Предки на Бали улетели. На неделю. А мне одной скучно. Ты, кстати, не забыл, где я живу?

— Разве забудешь, — представляя утопающую в кромешной темноте улицу Сусанина, ужаснулся Вепрев.

Что родители на Бали уехали — это, конечно, хорошо. Но тащиться на край города не вдохновляло.

— Лен, ты извини, но у меня в телефоне зарядка кончается, я перезвоню, — нашелся Саша и отключил аппарат.

А когда включил через полчаса — снова звонок! Думал — Ленка, а оказалась сокурсница Татьяна.

— Шурик, радость моя, — заворковала Татьяна. — Ты куда исчез? Может, обиделся на что?

— Да вот, французский учу, — буркнул Саша. — Сессия же скоро!

— Вот молодец! — захихикала Татьяна. — А как насчет того, чтобы вместе поучить? Мои предки до вечера на работе. Приезжай!

Тут Саша вспомнил, что Татьяна живет в пригороде — электричкой, потом маршруткой, потом минут двадцать пешком… У черта на рогах!

— Ой, Тань, — снова нашелся Саша. — У меня мобильник совсем разрядился, я тебе попозже перезвоню. — И он снова вырубил телефон.

Включив минут через десять телефон, Саша увидел только что пришедшее SMS-сообщение: «Сашок! Есть полчаса! Жду. Катя».

«Ну вот, это совсем другое дело!» — радостно подумал Саша, быстро натянул брюки и рубашку и, выскочив на лестничную площадку, пулей помчался на шестой этаж, где жила его бывшая одноклассница Катя Зайцева. Олег Гонозов