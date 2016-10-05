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Анекдоты

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У чёрта на рогах PDF Печать E-mail
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05.10.2016 14:50

Сначала электричкой, потом маршруткой, потом двадцать минут пешком…

У Саши Вепрева зазвонил мобильный телефон.
— Привет, Саша! — звонила Лена Ерохина, с которой он познакомился две недели назад в ночном клубе. — Ты куда пропал? Может, пересечемся?
— Может, — вспоминая, где живет эта Ерохина, ответил Саша.
Жила девушка, честно говоря, у черта на куличках. Добирались до ее дома, помнится, двумя автобусами. А обратно вообще пришлось брать такси — в три часа ночи с улицы Сусанина кроме таксомотора его мог вывести разве только сам Сусанин.
— А то давай вечером ко мне, — наседала Лена. — Предки на Бали улетели. На неделю. А мне одной скучно. Ты, кстати, не забыл, где я живу?
— Разве забудешь, — представляя утопающую в кромешной темноте улицу Сусанина, ужаснулся Вепрев.
Что родители на Бали уехали — это, конечно, хорошо. Но тащиться на край города не вдохновляло.
— Лен, ты извини, но у меня в телефоне зарядка кончается, я перезвоню, — нашелся Саша и отключил аппарат.
А когда включил через полчаса — снова звонок! Думал — Ленка, а оказалась сокурсница Татьяна.
— Шурик, радость моя, — заворковала Татьяна. — Ты куда исчез? Может, обиделся на что?
— Да вот, французский учу, — буркнул Саша. — Сессия же скоро!
— Вот молодец! — захихикала Татьяна. — А как насчет того, чтобы вместе поучить? Мои предки до вечера на работе. Приезжай!
Тут Саша вспомнил, что Татьяна живет в пригороде — электричкой, потом маршруткой, потом минут двадцать пешком… У черта на рогах!
— Ой, Тань, — снова нашелся Саша. — У меня мобильник совсем разрядился, я тебе попозже перезвоню. — И он снова вырубил телефон.
Включив минут через десять телефон, Саша увидел только что пришедшее SMS-сообщение: «Сашок! Есть полчаса! Жду. Катя».
«Ну вот, это совсем другое дело!» — радостно подумал Саша, быстро натянул брюки и рубашку и, выскочив на лестничную площадку, пулей помчался на шестой этаж, где жила его бывшая одноклассница Катя Зайцева.

Олег Гонозов
 