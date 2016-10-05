Веселые новости
Превеселые вестиОт 05 Октября 2016 14:44
Превеселые вестиОт 24 Августа 2016 11:55
Превеселые вестиОт 10 Августа 2016 14:39
Анекдоты
АнекдотыОт 05 Октября 2016 14:47
АнекдотыОт 24 Августа 2016 11:56
АнекдотыОт 10 Августа 2016 14:40
Наши цветочки
Наши цветочкиОт 30 Сентября 2015 16:17
Наши цветочкиОт 17 Сентября 2015 08:28
Наши цветочкиОт 26 Августа 2015 12:14
Ать-два
Ать-дваОт 20 Апреля 2016 11:13
Ать-дваОт 26 Августа 2015 12:13
Ать-дваОт 13 Августа 2015 09:43
Мыслишки
Крутые мыслиОт 05 Октября 2016 14:45
Крутые мыслиОт 24 Августа 2016 11:55
Статистика сайта
Реклама
|Откройте ротик
|05.10.2016 14:49
|
Дрянь дело! Гангрена! Если немедленно не удалить нижнюю челюсть, то хана...
У Герасимова заболел зуб. И он пошел в поликлинику. В кабинете его встретил здоровенный двухметровый мужик. Ласково улыбаясь, он усадил Герасимова в кресло и пробасил:
Юрий Лихолетов