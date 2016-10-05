Дрянь дело! Гангрена! Если немедленно не удалить нижнюю челюсть, то хана... У Герасимова заболел зуб. И он пошел в поликлинику. В кабинете его встретил здоровенный двухметровый мужик. Ласково улыбаясь, он усадил Герасимова в кресло и пробасил:

— Откройте ротик. Вот так. Хорошие зубки! Закройте ротик. Кстати, за кого вы голосовали на выборах?

— За правых, — признался Герасимов.

— Ну-ка, разиньте рот опять, — вдруг помрачнел доктор Коновалов и, включив бормашину, процедил:

— Так-так, а зубки-то у вас не того — кариес. Надо лечить. Кстати, а за каких правых голосовали: умеренных или радикальных?

— Умеренных, — промямлил Герасимов.

— Ух ты! Да у вас тут целое дупло! — услышав ответ, рявкнул стоматолог. — Кстати, а за каких умеренных: либеральных или демократических?

— За либеральных, — простонал Герасимов.

— Дрянь дело! — затрясся Коновалов. — Гангрена! Если немедленно не удалить нижнюю челюсть, то хана, верная смерть! Вот что, ты пока посиди, а я пойду щипцы принесу…

Когда через минуту Коновалов с щипцами, кувалдой и долотом вернулся в свой кабинет, о присутствии Герасимова напоминало лишь широко открытое окно и примятые цветы на клумбе под ним. А в кресле вместо сбежавшего Герасимова сидел какой-то тщедушный дедок с перевязанной платком головой. Коновалов с сожалением отложил инструменты в сторону и прокричал старичку прямо в перевязанное ухо:

— А ну-ка, дедуля, давай докладывай: в гражданскую за кого воевал — за белых или за красных?! Юрий Лихолетов