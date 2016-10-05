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Каштаны PDF Печать E-mail
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05.10.2016 14:48

Бли-и-ин, лучше умереть стоя, чем жить с каштаном в попе!

В субботу я пошел на рынок, чтобы прикупить продуктов. Помидорки, огурчики, картошечка... Уже рассчитываясь с продавцом, заметил на прилавке в низеньком ящичке что-то темное, похожее на заячьи какашки.
— А что это? — спрашиваю.
— Эта кашьтан. Свежий, вкусьный! Толька сабрали! — охотно рассказал смуглый торговец.
— А как его кушать?
— Ай, расколешь немного, и кипятком, и чуть-чуть соли, да?
— Вкусно?
— Вай, как вкусно! И полезно тоже сильно, да!
— Ну-у, взвесьте немного, попробую…
Пожилой кавказец взвесил мне пакетик каштанов и я поковылял домой.
Надо сразу сказать: приготовленные по рецепту торговца каштаны вкуса оказались безобразного, и заколебался я каждый каштан расколупывать. Все мои знания о каштанах ограничивались поговоркой: «Таскать каштаны из огня чужими руками». Исходя из этого, я сделал вывод: раз «каштаны из огня», то их можно жарить. Достал сковородку и подсолнечное масло. Масло зашкворчало быстро. Почему-то мне казалось, что каштан будет напоминать вкусом жареные семечки или арахис. Весь такой романтичный я сидел в мечтательной дымке, когда вдруг что-то громко грохнуло, и мимо уха со скоростью испуганного воробья пролетела какая-то гадость. Очередная хрень просвистела мимо носа, врезалась в стену и упала на стол. Приглядевшись повнимательнее, узнал кожуру каштана. Я слегка занервничал. И не зря. В следующую секунду на плите заработала установка «Град», поливая смертоносными зарядами всю кухню вместе со мной. Порванные каштаны летели с отча­янием японских камикадзе, сея грязь и бардак. Бли-и-ин, лучше умереть стоя, чем жить с каштаном в попе! Пригибаясь до пола под летящими осколками и бормоча нецензурную молитву, я нелепыми скачками приблизился к огневой точке. Мысли в критической ситуации работают намного быстрее. Поэтому принятое решение, как это водится, оказалось единственно неправильным. Сковородку надо было снять с плиты несмотря ни на что. Но я, напуганный, не рискнул трогать эту ужасную каштан-катапульту. Судорожно схватив крышку, с победоносным кличем водрузил на сковородку.
...На кухне стихло. Странно. Осторожно, на цыпочках, стараясь не напугать трепетный продукт, я приблизился к сковороде. Она молчала. Пугаясь собственной смелости, потрогал крышку ногтем указательного пальца. Тишина. «Ага! Зараза! Струхнули, каштановые выродки?! Реального пацана испугались!!!» Я смело выпрямился и презрительно посмотрел на побежденную сковородку. А вот грудь выпятить не успел... Из-под крышки послышалось какое-то бормотание. Я прислушался и пошевелил ушами. И зря. Потому что в следующую секунду грохнуло так, что уши позагибало аж до колен. Крышка, сорванная со сковородки чудовищной стихией, стремительно поднялась по хитрой траектории и приложила меня. На плите опять заработал доморощенный «Град». Я принял упор лежа и с ужасом ждал, когда все закончится.
Вот интересно, как такие маленькие плоды могут произвести столько бардака?! Уму непостижимо! Когда стих стук каштанов по крышке, которую я держал над головой, на кухне повисла звенящая тишина. Вытащив полкаштана из правого уха, я огляделся. Каштаны были везде. Их шкурки и внутренности присутствовали на каждом сантиметре кухни и меня. Взрыв на каштановой фабрике!!!
...Теперь я не люблю каштаны.

Александр Н., Москва
 