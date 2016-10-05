Охотники унеслись в одну сторону, сани с Мишкой, поросенком и озверевшей стаей волков — в другую... История эта случилась много лет назад, в середине шестидесятых. Зима тогда выдалась особенно холодной, и волки совсем озверели. Местные власти были в панике и объявили охотникам вознаграждение за каждую волчью шкуру.

В райцентре собралась команда из местного охотничьего общества. Люди все бывалые. Да с ними еще малец увязался — Мишка. Выехали ближе к вечеру в лес на двух санях. На первых сидел Мишка с поросенком в руках. Время от времени лес оглашался визгом хрюшки, которую Мишка тыкал пальцем в бок. На этот визг и сбегались все голодные волки. Сзади, на вторых санях, сидели стрелки и лупили во всю мочь из своих двустволок.

И вдруг на одной из лесных развилок лошадь с Мишкой понесла сани в сторону от дороги. Мишка заорал дурным голосом, но в пылу охоты его никто не услышал. Охотники унеслись в одну сторону, сани с Мишкой, поросенком и озверевшей стаей волков — в другую. Не выдержав накала погони, сани перевернулись. Мишка, вылетая из них, ударился о сосну и приземлился в какой-то охапке сена. И совершенно отчетливо вдруг понял, что все, кабздец ему. От отчаяния зарылся в сено. И вдруг нащупал ведро, которое хрен его знает по какой причине там оказалось. Стая налетела буквально через минуту. Поросенок не успел даже «хрю» сказать.

И то ли от страха, то ли от холода Мишка неожиданно для самого себя вдруг отчаянно пропукался. Волчары тут же бросили свою добычу и заинтересованно посмотрели в его сторону. Один из них направился к куче соломы. Мишка с комком в горле изо всех сил натянул на себя ведро. «Хрен с ним, сожрут так сожрут, хоть башка останется». На шею наступила огромная тяжелая лапа, зверь очень долго обнюхивал воротник телогрейки, штаны, валенки, а затем... тугая струя ударила в жестяное ведро. Примеру вожака последовала вся стая. Закончив странный обряд, волки убежали. Только через целую вечность Мишка вдруг услышал, как загрохотали невдалеке двустволки, как отчаянно матерился его крестный Анатолий, взявший крестника «на охоту».

И тогда Мишка поднялся. То есть подняться он, конечно, поднялся, только вот на двадцатиградусном морозе ведро примерзло к нему намертво. Да еще застывшая моча в виде рожков торчала по бокам.

Анатолий только и смог вымолвить:

— Викинг, твою мать...

Дальше была проза. Бросили Мишку в сани, домчали до какой-то баньки, стянули ведро, влили в мальца пол-литру и, укутав в одеяло, уложили спать.

С тех пор у Мишки, теперь-то, конечно, у Михаила Афанасьевича, седая прядь у левого виска. Ведро, спасшее жизнь, висит в сенях. А все деревенские кличут Афанасьича не иначе как Викинг.