Веселые новости

Превеселые вести

От 05 Октября 2016 14:44
Госдума потребовала ввести надбавку за бедность, которая будет выплачиваться чиновникам, отказавшимся от взяток. Студент Иванов выучил все билеты по философии, но…

Превеселые вести

От 24 Августа 2016 11:55
Из Госдумы выкинули старую мебель, и бомжи вступили в борьбу за депутатское кресло. Международная федерация конного спорта допустила российскую команду к…

Превеселые вести

От 10 Августа 2016 14:39
Жених из Иваново подал на невесту в суд, увидев ее без макияжа. Невеста подала встречный иск, увидев жениха без трусов. Поняв,…

Анекдоты

Анекдоты

От 05 Октября 2016 14:47
Два бизнесмена после финансового кризиса. Один спрашивает: «Как спишь после кризиса?» — «Сном младенца!» — «Да как у тебя…

Анекдоты

От 24 Августа 2016 11:56
Скачет жаба по берегу, видит — карась плещется. То одним боком вывернется, то другим, выпрыгнет, пузыри пустит, короче, колбасит…

Анекдоты

От 10 Августа 2016 14:40
Пока в продаже есть хлеб, яйца и пельмени, холостяки так просто не сдадутся! Как хорошо было раньше: берешь газетку и…

Наши цветочки

Наши цветочки

От 30 Сентября 2015 16:17
Бабушка спрашивает 4-летнюю Аллочку:— Ты же у меня совсем взрослая, наверное, дорогу в садик сама бы нашла?— Да, конечно! Просто…

Наши цветочки

От 17 Сентября 2015 08:28
4-летний Леша спрашивает маму:— А баба Света куда уехала?— В Верхотурье.Леша смотрит удивленно:— А это на нашей планете? 5-летний Антон…

Наши цветочки

От 26 Августа 2015 12:14
3-летний Максимка не хочет спать, придумывает то одну причину, то другую. Наконец, заявляет:— Мне телевизор мешает.Мама строго говорит:— Все, закрой…

Ать-два

Ать-два

От 20 Апреля 2016 11:13
На стрельбе взгляд должен быть зверский, чтобы мишени в панике падали. Часовой первого поста должен быть поглажен! Кому не понятно —…

Ать-два

От 26 Августа 2015 12:13
Говорят, четырехмерное пространство в мире видели всего четыре человека: американка, японка и еще кто-то. Что странно, ни одного …

Ать-два

От 13 Августа 2015 09:43
Какая разница между салом и мясом? Никакой. Ни того ни другого в миске нет. А кому тяжело — пусть ложится на…

Мыслишки

Крутые мысли

От 05 Октября 2016 14:45
Почему до сих пор никто не додумался собрать цыганскую сборную? Ведь они бы взяли все золото! Если у жены внезапно улучшилось…

Крутые мысли

От 24 Августа 2016 11:55
Наши машины быстрее ржавеют, потому что в них чаще плачут. Сильные люди — это не те, у кого все хорошо, это…

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Спасибо! Вылечился! PDF Печать E-mail
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ХудшийЛучший 
24.08.2016 12:00

— Эх! Если бы мне отдали все деньги, потраченные на мою учебу, я бы сейчас сидел на Канарах и смотрел на совершенно другие ноги!

— На что жалуетесь, больной?
— Нога болит!
— Откройте рот. Замечательно! Миндалины не воспалены, глаза без желтого оттенка. Раздевайтесь! Вы зачем снимаете штаны? Снимайте рубашку!
— У меня же нога болит!
— Я врач! Я учился в университете шесть лет! Хотите показать, что умнее меня?! Хрипов нет, печень слегка увеличена, живот мягкий. Поднимите штанину, теперь другую. Какая нога болит?
— Ну вы же видите, что правая нога опухла!
— Откуда мне знать, правая нога у вас опухла или левая похудела?!
— Сделайте что-нибудь! Я дальнобойщик! Если я не привезу вовремя груз, попаду на такие деньги!..
— Эх! Если бы мне отдали все деньги, потраченные на мою учебу, я бы сейчас сидел на Канарах и смотрел на совершенно другие ноги! Сдадите анализы и посмотрим, что с вами делать.
— Причем тут анализы?! Я домкрат на ногу уронил!
— Я врач! Я лучший терапевт в этой поликлинике!
— А где травматолог?
— Травматолог в отпуске.
— А еще врачи есть?
— Конечно! Окулист и прок­толог. Кстати, проктолог сейчас принимает за хирурга, можете обратиться к нему.
— Ну уж нет! Давайте хоть рентген сделаем!
— Кто ж вам рентген сделает?! У вас же флюорография не пройдена! Возьмите направление у терапевта.
— Так вы же терапевт, дайте мне это направление!
— Э-э, голубчик, терапевтом я буду завтра с восьми до одиннадцати. Но терапевт вас не примет, потому что у вас нет прививки от гриппа.
— А когда ее можно сделать?
— Завтра с одиннадцати до часа.
— Да идите вы, знаете куда!..
— А как же нога?
— Ничего у меня больше не болит! Вылечился!
— Ну и славненько, так и запишем: лечение проведено амбулаторно. Жалобы отсутствуют.

Олег Литвин
 