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— Эх! Если бы мне отдали все деньги, потраченные на мою учебу, я бы сейчас сидел на Канарах и смотрел на совершенно другие ноги!
— На что жалуетесь, больной?
— Нога болит!
— Откройте рот. Замечательно! Миндалины не воспалены, глаза без желтого оттенка. Раздевайтесь! Вы зачем снимаете штаны? Снимайте рубашку!
— У меня же нога болит!
— Я врач! Я учился в университете шесть лет! Хотите показать, что умнее меня?! Хрипов нет, печень слегка увеличена, живот мягкий. Поднимите штанину, теперь другую. Какая нога болит?
— Ну вы же видите, что правая нога опухла!
— Откуда мне знать, правая нога у вас опухла или левая похудела?!
— Сделайте что-нибудь! Я дальнобойщик! Если я не привезу вовремя груз, попаду на такие деньги!..
— Эх! Если бы мне отдали все деньги, потраченные на мою учебу, я бы сейчас сидел на Канарах и смотрел на совершенно другие ноги! Сдадите анализы и посмотрим, что с вами делать.
— Причем тут анализы?! Я домкрат на ногу уронил!
— Я врач! Я лучший терапевт в этой поликлинике!
— А где травматолог?
— Травматолог в отпуске.
— А еще врачи есть?
— Конечно! Окулист и проктолог. Кстати, проктолог сейчас принимает за хирурга, можете обратиться к нему.
— Ну уж нет! Давайте хоть рентген сделаем!
— Кто ж вам рентген сделает?! У вас же флюорография не пройдена! Возьмите направление у терапевта.
— Так вы же терапевт, дайте мне это направление!
— Э-э, голубчик, терапевтом я буду завтра с восьми до одиннадцати. Но терапевт вас не примет, потому что у вас нет прививки от гриппа.
— А когда ее можно сделать?
— Завтра с одиннадцати до часа.
— Да идите вы, знаете куда!..
— А как же нога?
— Ничего у меня больше не болит! Вылечился!
— Ну и славненько, так и запишем: лечение проведено амбулаторно. Жалобы отсутствуют.
Олег Литвин