— Эх! Если бы мне отдали все деньги, потраченные на мою учебу, я бы сейчас сидел на Канарах и смотрел на совершенно другие ноги! — На что жалуетесь, больной?

— Нога болит!

— Откройте рот. Замечательно! Миндалины не воспалены, глаза без желтого оттенка. Раздевайтесь! Вы зачем снимаете штаны? Снимайте рубашку!

— У меня же нога болит!

— Я врач! Я учился в университете шесть лет! Хотите показать, что умнее меня?! Хрипов нет, печень слегка увеличена, живот мягкий. Поднимите штанину, теперь другую. Какая нога болит?

— Ну вы же видите, что правая нога опухла!

— Откуда мне знать, правая нога у вас опухла или левая похудела?!

— Сделайте что-нибудь! Я дальнобойщик! Если я не привезу вовремя груз, попаду на такие деньги!..

— Эх! Если бы мне отдали все деньги, потраченные на мою учебу, я бы сейчас сидел на Канарах и смотрел на совершенно другие ноги! Сдадите анализы и посмотрим, что с вами делать.

— Причем тут анализы?! Я домкрат на ногу уронил!

— Я врач! Я лучший терапевт в этой поликлинике!

— А где травматолог?

— Травматолог в отпуске.

— А еще врачи есть?

— Конечно! Окулист и прок­толог. Кстати, проктолог сейчас принимает за хирурга, можете обратиться к нему.

— Ну уж нет! Давайте хоть рентген сделаем!

— Кто ж вам рентген сделает?! У вас же флюорография не пройдена! Возьмите направление у терапевта.

— Так вы же терапевт, дайте мне это направление!

— Э-э, голубчик, терапевтом я буду завтра с восьми до одиннадцати. Но терапевт вас не примет, потому что у вас нет прививки от гриппа.

— А когда ее можно сделать?

— Завтра с одиннадцати до часа.

— Да идите вы, знаете куда!..

— А как же нога?

— Ничего у меня больше не болит! Вылечился!

— Ну и славненько, так и запишем: лечение проведено амбулаторно. Жалобы отсутствуют. Олег Литвин