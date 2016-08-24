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|Вася и букет
|24.08.2016 12:00
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Она — маленькая, пухленькая, в очках. Он — статный блондин ростом под два метра.
Был недавно на свадьбе у товарища. Среди приглашенных была одна парочка. Она — маленькая, пухленькая, в очках — очень похожа на сельскую учительницу. Он — статный блондин ростом под два метра. Как они смотрели друг на друга! Видно, что безумно друг друга любят. Жених мне сказал, что это его одноклассник Вася — профессиональный волейболист — со своей девушкой.
Максим Т., Краснодар