Она — маленькая, пухленькая, в очках. Он — статный блондин ростом под два метра. Был недавно на свадьбе у товарища. Среди приглашенных была одна парочка. Она — маленькая, пухленькая, в очках — очень похожа на сельскую учительницу. Он — статный блондин ростом под два метра. Как они смотрели друг на друга! Видно, что безумно друг друга любят. Жених мне сказал, что это его одноклассник Вася — профессиональный волейбо­лист — со своей девушкой.

И вот наступил момент, когда невеста должна кидать букет. Незамужних подружек оказалась целая толпа. Бедная маленькая учительница среди них потерялась. Куда ни встанет — нет шансов букет поймать... Притулилась где-то с краешку.

Невеста замахнулась, кинула букет... И тут, как на грех, мимо проходил Вася, букет полетел прямо в него. Вася ойкнул, как-то неловко втянул голову в плечи и закрылся рукой. Букет отрекошетил куда-то в сторону и… приземлился точно на груди перепуганной учительницы. Все загалдели, закричали, что была помеха, бросок не засчитан, надо бы перебросить... Вася быстро подошел к своей девушке, опустился перед ней на колено. В большой растопыренной Васиной руке лежала открытая коробочка. Все зааплодировали и закричали им «Горько!»

Потом я подошел к Васе и сказал:

— Это было очень красиво. А что если бы не получилось? У тебя был какой-нибудь запасной план?

Вася окинул меня снисходительным взглядом:

— Что значит — «не получилось»? Это ведь совсем простая комбинация, легкий пас. Подавала же обычная невеста, а не волейболистка. Как могло не получиться? А вот с коробочкой и правда было не просто: туго открывалась, я боялся, что вовремя не открою... Максим Т., Краснодар