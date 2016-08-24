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|Ползи в палатку!
|24.08.2016 11:59
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Чего это вход зашнуровали? И не лень же им было!
Эта история произошла с моим приятелем Славкой прошлым летом. Славка предложил веселой компанией съездить на несколько дней на природу. Загрузили большие рюкзаки, поехали. Прибыв на место, начали обустраиваться — для начала разожгли костер. Палатки устанавливать решили уже после дегустации алкогольных напитков. Дегустация, как это водится, плавно перетекла в обильное возлияние, в результате к ночи была поставлена только одна палатка. Те, кто устал раньше, — легли в палатку, а остальные спали там, где уснули. Славка уснул около костра… Потом рассказывает:
Максим Седышев