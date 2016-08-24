Чего это вход зашнуровали? И не лень же им было! Эта история произошла с моим приятелем Славкой прошлым летом. Славка предложил веселой компанией съездить на несколько дней на природу. Загрузили большие рюкзаки, поехали. Прибыв на место, начали обустраиваться — для начала разожгли костер. Палатки устанавливать решили уже после дегустации алкогольных напитков. Дегустация, как это водится, плавно перетекла в обильное возлияние, в результате к ночи была поставлена только одна палатка. Те, кто устал раньше, — легли в палатку, а остальные спали там, где уснули. Славка уснул около костра… Потом рассказывает:

— Проснулся я среди ночи, замерз. В голове только одна мысль: «Ползи в палатку!» Пополз, не открывая глаз. Когда лицом уткнулся в брезент, удивился, чего это вход в палатку зашнуровали. И не лень же им было! Пока я это обдумывал, руки сами справились со шнуровкой и я вполз внутрь. Еще раз удивился, что сразу нашел свободное место. Уснул моментально. Проснулся через некоторое время от того, что ноги замерзли, и сам я по пояс лежал снаружи палатки. Далее все по уже наработанной схеме: пополз-уткнулся в брезент-уснул-замерзли ноги-проснулся. Всю ночь я заползал в палатку и просыпался наполовину снаружи. А утром замерзший, с похмельной головой, злой и не выспавшийся я вылез из… рюкзака. Максим Седышев