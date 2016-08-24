Веселые новости

Превеселые вести

От 05 Октября 2016 14:44
Госдума потребовала ввести надбавку за бедность, которая будет выплачиваться чиновникам, отказавшимся от взяток. Студент Иванов выучил все билеты по философии, но…

Превеселые вести

От 24 Августа 2016 11:55
Из Госдумы выкинули старую мебель, и бомжи вступили в борьбу за депутатское кресло. Международная федерация конного спорта допустила российскую команду к…

Превеселые вести

От 10 Августа 2016 14:39
Жених из Иваново подал на невесту в суд, увидев ее без макияжа. Невеста подала встречный иск, увидев жениха без трусов. Поняв,…

Анекдоты

Анекдоты

От 05 Октября 2016 14:47
Два бизнесмена после финансового кризиса. Один спрашивает: «Как спишь после кризиса?» — «Сном младенца!» — «Да как у тебя…

Анекдоты

От 24 Августа 2016 11:56
Скачет жаба по берегу, видит — карась плещется. То одним боком вывернется, то другим, выпрыгнет, пузыри пустит, короче, колбасит…

Анекдоты

От 10 Августа 2016 14:40
Пока в продаже есть хлеб, яйца и пельмени, холостяки так просто не сдадутся! Как хорошо было раньше: берешь газетку и…

Наши цветочки

Наши цветочки

От 30 Сентября 2015 16:17
Бабушка спрашивает 4-летнюю Аллочку:— Ты же у меня совсем взрослая, наверное, дорогу в садик сама бы нашла?— Да, конечно! Просто…

Наши цветочки

От 17 Сентября 2015 08:28
4-летний Леша спрашивает маму:— А баба Света куда уехала?— В Верхотурье.Леша смотрит удивленно:— А это на нашей планете? 5-летний Антон…

Наши цветочки

От 26 Августа 2015 12:14
3-летний Максимка не хочет спать, придумывает то одну причину, то другую. Наконец, заявляет:— Мне телевизор мешает.Мама строго говорит:— Все, закрой…

Ать-два

Ать-два

От 20 Апреля 2016 11:13
На стрельбе взгляд должен быть зверский, чтобы мишени в панике падали. Часовой первого поста должен быть поглажен! Кому не понятно —…

Ать-два

От 26 Августа 2015 12:13
Говорят, четырехмерное пространство в мире видели всего четыре человека: американка, японка и еще кто-то. Что странно, ни одного …

Ать-два

От 13 Августа 2015 09:43
Какая разница между салом и мясом? Никакой. Ни того ни другого в миске нет. А кому тяжело — пусть ложится на…

Мыслишки

Крутые мысли

От 05 Октября 2016 14:45
Почему до сих пор никто не додумался собрать цыганскую сборную? Ведь они бы взяли все золото! Если у жены внезапно улучшилось…

Крутые мысли

От 24 Августа 2016 11:55
Наши машины быстрее ржавеют, потому что в них чаще плачут. Сильные люди — это не те, у кого все хорошо, это…

Наши сайты

Все для Вас
Сайт агентства
Сайт газеты «Айболит»
Сайт газеты «Ставропольский бизнес»
Сайт газеты «Круглый год. Дом. Сад. Огород»

Статистика сайта

Реклама

Ползи в палатку! PDF Печать E-mail
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
24.08.2016 11:59

Чего это вход зашнуровали? И не лень же им было!

Эта история произошла с моим приятелем Славкой прошлым летом. Славка предложил веселой компанией съездить на несколько дней на природу. Загрузили большие рюкзаки, поехали. Прибыв на место, начали обустраиваться — для начала разожгли костер. Палатки устанавливать решили уже после дегустации алкогольных напитков. Дегустация, как это водится, плавно перетекла в обильное возлияние, в результате к ночи была поставлена только одна палатка. Те, кто устал раньше, — легли в палатку, а остальные спали там, где уснули. Славка уснул около костра… Потом рассказывает:
— Проснулся я среди ночи, замерз. В голове только одна мысль: «Ползи в палатку!» Пополз, не открывая глаз. Когда лицом уткнулся в брезент, удивился, чего это вход в палатку зашнуровали. И не лень же им было! Пока я это обдумывал, руки сами справились со шнуровкой и я вполз внутрь. Еще раз удивился, что сразу нашел свободное место. Уснул моментально. Проснулся через некоторое время от того, что ноги замерзли, и сам я по пояс лежал снаружи палатки. Далее все по уже наработанной схеме: пополз-уткнулся в брезент-уснул-замерзли ноги-проснулся. Всю ночь я заползал в палатку и просыпался наполовину снаружи. А утром замерзший, с похмельной головой, злой и не выспавшийся я вылез из… рюкзака.

Максим Седышев
 