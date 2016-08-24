Как мужики белье стирали. Сидели мы однажды дружным мужским коллективом, отмечали повышение по службе нашего друга Стасика. Сидели уже долго, наотмечались так, что одному из нас — Юре — стало нехорошо. Ну, с кем не бывает! Юра понял, что до туалета добежать не успеет и рванул на балкон. Там и изверг, перевалившись через перила, все выпитое и съеденное на сохнущее внизу белое-пребелое постельное белье соседа. Мы испугались. Лелик, хозяин квартиры, где мы пьянствовали, заметался:

— Ребята! Надо что-то делать!

Серега предложил:

— Давайте нальем ведро воды, всыпем туда порошка и все это дело выльем на белье.

Гениально! Так и сделали. Однако белье от процедуры чище не стало. Мы задумались.

— Надо повторить! — осенило снова Серегу.

Повторили. Не помогло. Таким образом мы вылили на это белье ведер тридцать, не меньше. Причем лить надо было тихо, чтобы соседи не проснулись. Еноты-полоскуны, блин! Внизу, под балконом, уже прудик образовался!

Тогда я сказал:

— Ребята, берем Стасика (Стасик был самый мелкий из нас) и спускаем его вниз на веревке. Он там все отстирает и отмоет!

Все обрадовались:

— Какой ты умный! Где ж ты раньше был!

Нашли веревку. Уговорили Стасика (он почему-то спускаться не хотел), обвязали его и тихонечко выпихнули вниз. Представьте: три часа ночи, четыре пьяных дурака, шикающих друг на друга: «Тише! Тише!», толпятся на балконе и дружно держат веревку, на конце которой болтается грустный-грустный Стасик с ведром мыльной воды и каким-то веником. И тут на балкон вышел хозяин белья. От шума, наверное, проснулся. Увидев перед собой парящего, словно добрая фея, Стасика, мужик вытаращил глаза, потом ойкнул, перекрестился и скрылся в квартире. Когда дверь снова открылась, Стасика мы уже втянули назад. Мужик еще раз перекрестился, что-то пробормотал и снова скрылся... Наутро весь дом гудел о том, что по ночам вокруг дома летает привидение и заглядывает в окна. А еще пачкает белье. Сергей М., Волгоград