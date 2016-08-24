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|Ночная фея
|24.08.2016 11:58
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Как мужики белье стирали.
Сидели мы однажды дружным мужским коллективом, отмечали повышение по службе нашего друга Стасика. Сидели уже долго, наотмечались так, что одному из нас — Юре — стало нехорошо. Ну, с кем не бывает! Юра понял, что до туалета добежать не успеет и рванул на балкон. Там и изверг, перевалившись через перила, все выпитое и съеденное на сохнущее внизу белое-пребелое постельное белье соседа. Мы испугались. Лелик, хозяин квартиры, где мы пьянствовали, заметался:
Сергей М., Волгоград