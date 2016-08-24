— Да мне хоть с пеной, хоть без пены вообще, но налей мне хоть что-нибудь, зараза такая! Я купила кофемашину. Пару дней боялась подойти к аппарату: он внушал какой-то непонятный страх, но пользо­ваться-то надо! Собрала, настроила, включила... Но кофе этот робот Вертер (так я его окрестила) мне не дал!

Началось с того, что он стал писать мне сообщения на дисплее. Я тыкнула пальцем в нужную кнопку, он мне ответил: «Ждите!» Жду. Прошло пару минут. Еще пять... Жду. Жду как Эдуард Асадов: «Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно...». Жду, а Вертер бурлит внутренностями. Побурлил и выдал: «Выберите свой кофе». Тыкаю «Сверхкрепкий вкус, две чашки». «Ждите» — и снова забурлил кишочками. Жду, куда ж я денусь. Загорелась надпись: «Рекомендую уменьшить количество кофе!» Я ему вежливо так:

— Спасибо за заботу, но я хочу именно столько кофе! Дай мне его! — и снова нажала кнопочку.

Вертер побурлил еще немного и написал: «Слишком мелкий помол. Отрегулируйте кофемолку».

Знать бы еще, где там то, что регулировать надо. Достаю толстенную инструкцию. На 876-й странице нашла пункт «Регулировка кофемолки». Отрегулировала. Жму кнопку. Вертер подумал и написал: «Залейте воду!»

Ладно. Залила. Интересно, куда он дел предыдущую воду? Но спрашивать об этом я побоялась. Снова попросила кофе. Вертер подумал и написал: «Ополосните чашку». Тут у меня сдали нервы и я заорала:

— А чашка моя чем тебе не нравится, гадина! Я ее мыла! Губкой! С «Фэйри»! Она чистая, мамой клянусь! Дай кофе, гад!

Но аппарат был непреклонен. «Ополосните чашку» — и все! Пошла мыть, заодно и сама ополоснулась. Вся целиком. Потому что подозревала, что меня все равно заставят это сделать. Надела новое белье. Еще раз помыла чашку. Потом догадалась, что «Ополосните чашку» — это, видимо, функция такая в кофеварке, и надо ее найти. Открыла инструкцию. На 458-й странице обнаружила эту чертову функцию. Нажала. Вертер побурлил и выдал мне порцию кипятка в трижды помытую чашку. И снова: «Выберите свой кофе». Я не стала выделываться и выбрала «Капуччино». Нажала кнопку. Вертер замигал: «Много пены, мало кофе, много кофе — мало пены». Я взбесилась:

— Да мне хоть с пеной, хоть без пены вообще, но налей мне хоть что-нибудь, зараза такая!

Вертер побурлил и написал: «Ополосните чашку».

Я и чашку пять раз ополоснула, и сама помылась, и трусы у меня новые — приберегала для ночи страсти и любви... Что тебе еще надо, дрянь?! Вертер побурлил, написал: «Выключение» — и погас.

...Стою посреди кухни в кружевном белье, со стерильной чашкой и нервным тиком. Поставила чайник. Буду пить чай. Если только чайник мне это разрешит... Алена В., Москва