Если черный кот дорогу перейдет... Отдыхал я этим летом в деревне у своих родственников. Иду, значит, с удочкой на плече по ухабистой деревенской дороге — держу путь до небольшого озерца, в котором водились караси с пескарями. Солнышко греет, воробьи весело чирикают. Слышу — сзади мотоцикл затарахтел. Поворачиваюсь — мотоцикл с люлькой по дороге едет, на ухабах подпрыгивает, а на нем три мужика сидят. «В магазин за водкой, наверное, ездили», — подумал я. Мужики проехали мимо, и тут впереди, из зарослей крапивы, появился черный кот и стал, не торопясь, переходить дорогу по направлению к покосившемуся столбу. Мужики что-то заорали и резко прибавили газу, чтобы опередить кота. Кот тоже прибавил ходу. Мужики взяли левее и, перелетев через кювет, врезались в столб. Единственный столб на дороге! И мужики в него угодили!

Слава богу, все остались живы. Литровая бутылка водки, найденная поодаль в траве, оказалась целой, что и спасло жизнь Ваське — черному коту жившей неподалеку бабы Веры.

— В прошлом году из-за него, гаденыша, Колька на тракторе с сеном перевернулся — так же вот дорогу ему перебежал, — пожаловался мне один из мужиков, выбираясь на четвереньках из кювета на дорогу.

Ну и как после этого не верить в приметы! Сергей Савченков