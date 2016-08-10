Веселые новости
Превеселые вестиОт 05 Октября 2016 14:44
Превеселые вестиОт 24 Августа 2016 11:55
Превеселые вестиОт 10 Августа 2016 14:39
Анекдоты
АнекдотыОт 05 Октября 2016 14:47
АнекдотыОт 24 Августа 2016 11:56
АнекдотыОт 10 Августа 2016 14:40
Наши цветочки
Наши цветочкиОт 30 Сентября 2015 16:17
Наши цветочкиОт 17 Сентября 2015 08:28
Наши цветочкиОт 26 Августа 2015 12:14
Ать-два
Ать-дваОт 20 Апреля 2016 11:13
Ать-дваОт 26 Августа 2015 12:13
Ать-дваОт 13 Августа 2015 09:43
Мыслишки
Крутые мыслиОт 05 Октября 2016 14:45
Крутые мыслиОт 24 Августа 2016 11:55
Статистика сайта
Реклама
|Прибавь газу!
|10.08.2016 14:43
|
Если черный кот дорогу перейдет...
Отдыхал я этим летом в деревне у своих родственников. Иду, значит, с удочкой на плече по ухабистой деревенской дороге — держу путь до небольшого озерца, в котором водились караси с пескарями. Солнышко греет, воробьи весело чирикают. Слышу — сзади мотоцикл затарахтел. Поворачиваюсь — мотоцикл с люлькой по дороге едет, на ухабах подпрыгивает, а на нем три мужика сидят. «В магазин за водкой, наверное, ездили», — подумал я. Мужики проехали мимо, и тут впереди, из зарослей крапивы, появился черный кот и стал, не торопясь, переходить дорогу по направлению к покосившемуся столбу. Мужики что-то заорали и резко прибавили газу, чтобы опередить кота. Кот тоже прибавил ходу. Мужики взяли левее и, перелетев через кювет, врезались в столб. Единственный столб на дороге! И мужики в него угодили!
Сергей Савченков